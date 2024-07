«Out of this World» - Auktionshaus Koller versteigert wieder besondere Artefakte

Ein Blick in die Vergangenheit

Erleben Sie die Wunder der Erdgeschichte mit versteinerten Fischen, Dinosaurier-Schädeln und Meteoriten, die aus den Tiefen des Weltraums stammen.Tauchen Sie ein in die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten mit präparierten Tieren, seltenen Muscheln und Artefakten aus alten Zivilisationen.Berühren Sie die Sterne mit Mondgestein, Modellen von Raumstationen und persönlichen Gegenständen von Astronauten , wie z.B. eine US-Fahne, die mit der Besatzung an Bord der Apollo 9 ins All flog.Erwerben Sie kreative Interpretationen von Wissenschaft und Natur durch Gemälde, Skulpturen und Fotografien, die von den Wundern des Universums inspiriert sind.Die Auktion « Out of this World » bekam zuletzt weltweit grosse Aufmerksamkeit: Im April 2023 versteigerte Koller Auktionen in Zürich das Skelett eines Tyrannosaurus Rex (TRX-293 Trinity) für 5,5 Millionen Schweizer Franken (etwa 5,6 Millionen Euro). Es war das erste Mal, dass ein T-Rex-Skelett in Europa und erst das dritte Mal weltweit versteigert wurde.Auch bei der aktuellen Versteigerung können Knochenfreunde wieder zuschlagen: Im Angebot ist ein Skelett eines etwa 2,5m langen «Dryosaurus altus» , der vor etwa 150 Mio. Jahre auf der Erde vorkam. Schätzpreis: 300 000 - 600 000 Franken. Desweiteren kann man einen 700-800 Jahre alten Knochen eines Dodo ersteigern. Dieser etwa ein Meter grosser flugunfähige Laufvogel lebte auf Mauritius und war dort im 17. Jahrhundert ausgestorben. Oder wollten Sie schon immer einen Megalodon-Zahn besitzen, des grössten Hais, der jemals auf der Erde lebte (2500-3000 Fr.).Die Auktion «Out of This World» ist weit mehr als nur eine Verkaufsausstellung. Sie lädt dazu ein, die einzigartige Schönheit und Vielfalt unseres Planeten und des Kosmos zu erkunden und zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Sammler, ein neugieriger Enthusiast oder einfach auf der Suche nach einem besonderen Stück sind - diese Auktion wird Sie faszinieren und inspirieren.

(fest/auktionen.ch)