Küchenrückwande - Tipps für die Gestaltung

Welche Materialien eignen sich für Küchenrückwände?

Der Spritzschutz sollte sich harmonisch in das Design der restlichen Küche einfügen und gleichzeitig leicht zu pflegen sein. Anders als beispielsweise eine Duschrückwand kommt eine Küchenrückwand nicht nur mit Wasser und Seife in Berührung, sondern mit allen möglichen Flüssigkeiten, die beim Kochen und Spülen Flecken an die Wände zaubern. Beanspruchungen durch Saucenspritzer muss die Wand hinter Herd und Spüle ebenso standhalten wie einem Zusammenstoss mit Topfrändern. Neben dem Klassiker Fliesen eignen sich folgende Materialien für die Küche: Glas, Chromstahl, Aluminium, Naturstein, Kunststein oder Holz.

Fliesen - der Klassiker

Flecken durch Fettspritzer, Saucenreste, Kochwasser und andere Verunreinigungen können Sie auf Fliesen besser abwischen als auf einer gestrichenen Wand. Bei den Fliesenfugen wird es schon schwieriger, insbesondere bei hellen Fugen. Achten Sie daher bei der Wahl des Fugenmaterials auf eine dunkle Farbe. Fliesen sind langlebig und daher bei vielen Kund*innen immer noch sehr beliebt.

Glasverkleidung als Rückwand

Völlig fugenfrei ist eine vollflächige Verkleidung aus Glas. Die durchgängige Glasfläche können Sie einfacher reinigen als eine geflieste Wand, da hier die Fugen entfallen. Sie haben die Wahl zwischen Klarglas und satiniertem Glas. Bei Klarglas können Sie ein fotogetreues Motiv Ihrer Wahl hinterlegen. Die Spiegelung der Glasfläche lässt Ihre Küche grosszügiger erscheinen als sie tatsächlich ist. Plexiglas ist kostengünstiger als Glas, jedoch empfindlicher und weniger hitzebeständig.

Acrylglas - die bruchsichere Variante mit glasähnlicher Optik

Gegenüber Echtglas ist das unter dem Handelsnamen Plexiglas bekannte Acrylglas deutlich preisgünstiger. Von verschiedenen Anbietern können Sie es passgenau anfertigen und bedrucken lassen. Im Gegensatz zu Echtglas ist Acrylglas jedoch weniger hitzebeständig und empfindlicher gegenüber Kratzern. Für fugenlose Bäder wird Acrylglas gerne als Material für die Duschrückwand verwendet.

Küchenrückwände aus Chromstahl

Edelstahl wirkt modern und zeitgemäss - nicht nur in Restaurantküchen. Matt gebürsteter Edelstahl ist leichter zu reinigen als blanker Edelstahl, auf dem Fingerspuren eher zu sehen sind. Für die Reinigung benötigen Sie einen Spezialreiniger, der mit einem feuchten Schwamm auf der Wandverkleidung aufgebracht wird. Nach dem Abspülen mit Wasser wird überschüssige Feuchtigkeit mit einem Abzieher entfernt. Unter hygienischen Gesichtspunkten sind Chromstahlflächen perfekt, da sie keine Poren aufweisen. Keimen und Schmutz bieten sie keinerlei Angriffsfläche.

Rückwände aus Alu-Dibond (Aluminium-Verbundplatten)

Mit Alu-Dibond lassen sich fugenlose Rückwände für die Küche gestalten. Verbundplatten aus Alu-Dibond bestehen in der Regel aus zwei 0,3 mm dünnen Aluminiumplatten, die einen Kern aus Polyethylen enthalten. Die Platten können Sie von verschiedenen Anbietern mit Ihrem Wunschmotiv bedrucken lassen. Die fertig bedruckten Platten sind hitzebeständig und abwischbar.

Spritzschutz aus Natur- und Kunststein

Eine Küchenrückwand aus Naturstein oder Kunststein ist gegenüber einer Wand mit Fliesen pflegeleichter, da keine Fugen geputzt werden müssen. Keramik ist ausserdem extrem kratzfest und hitzebeständig. Eine geringere Hitzebeständigkeit weist Quarzkomposit auf, der auch als Kunststein bezeichnet wird. Andererseits punktet das Material mit anderen Vorzügen: Durch das Fehlen von Einschlüssen sind die Oberflächen sehr homogen. Sowohl matte als auch glänzende Ausführungen sind als Spritzschutz geeignet.

Holz für den Bereich hinter Spüle und Herd

Als Naturstoff strahlt Holz eine warme und natürliche Atmosphäre aus. Holz als Spritzschutz sollte mit Holzsiegellack behandelt werden, damit es abriebfest und strapazierfähig genug für den Küchenalltag ist. Nicht geeignet sind geölte oder lasierte Holzoberflächen, da diese schwer zu pflegen sind. Ein generelles Problem von Holz ist seine schlechte Hitzebeständigkeit.

Kochen mit Blick auf die Skyline von Manhatten

Individuell konfigurierbare Küchenrückwände aus den besonders hochwertigen und pflegeleichten Materialien Alu-Dibond (Aluminium-Verbundplatten) oder Acrylglas machen es möglich: Wählen Sie aus einer Vielfalt von Bildmotiven aus oder laden Sie Ihr eigenes Wunschmotiv hoch. Ob Manhatten, thailändischer Wasserfall oder eigenes Urlaubsfoto: Ein mit Bildmotiven gestalteter Spritzschutz gibt Ihrer Küche eine ganz persönliche Note. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf zahlreiche Farben und Texturen, wie beispielsweise Holzoptik, Naturstein und Marmor.

Was tun bei Materialmängeln oder fehlerhafter Verarbeitung?

Ein Kratzer in der Rückwand aus Glas ist ärgerlich, ebenso wie unsauber bearbeitete Fugen. Wenden Sie sich bei Schäden umgehend an den Hersteller oder Lieferanten. Dokumentieren Sie den Schaden am besten mit einem oder mehreren Fotos.

(fest/pd)