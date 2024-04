Gemälde von Basquiat und Warhol kommt bei Sotheby's zum Verkauf

Dieses Gemälde tritt erstmals seit seinem Verkauf im Jahr 2010, ebenfalls bei Sotheby's für 2,65 Millionen Dollar, wieder bei einer Auktion auf. Die Schätzung für die diesjährige Versteigerung liegt bei 18 Millionen Dollar, was einen möglichen Wertanstieg um das Sechsfache bedeutet. Das Werk ist Teil einer berühmten - und kontroversen - Serie von Gemälden, die die beiden Kunstgrössen gemeinsam zwischen 1984 und 1985 geschaffen haben.Basquiat war deutlich jünger als Warhol, der zu dieser Zeit als etablierter Pop-Art-Künstler galt und nach Innovation strebte. Einigen Kritikern zufolge nutzte Warhol seinen bereits bestehenden Ruhm aus, indem er Basquiats konsumorientierte Bilder mit den Totenköpfen und graffitiähnlichen Kritzeleien des jüngeren Künstlers verband.Heutzutage wird die Zusammenarbeit zwischen Basquiat und Warhol positiv in Erinnerung behalten. Letztes Jahr wurde eine umfassende Ausstellung dieser Serie in der Pariser Fondation Louis Vuitton gezeigt. Das zu versteigernde unbenannte Gemälde war auch in der New Yorker Version dieser Ausstellung in der Brant Foundation zu bewundern, dem Kunstzentrum von Sammler Peter Brant. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 der Film ?The Collaboration? veröffentlicht, der sich auf die gemeinsame Zeit von Warhol und Basquiat konzentriert. Lucius Elliott, Leiter der Abendverkäufe für Kunst der letzten Jahrzehnte bei Sotheby's, bezeichnet das anstehende unbenannte Werk als den Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit.Basquiat-Warhol-Gemälde erzielen in Auktionen in der Regel gute Ergebnisse, auch wenn die Preise unter jenen Summen liegen, die die beiden Künstler normalerweise erzielen. Der Rekord für eines der Basquiat-Warhol-Gemälde liegt bei 11,3 Millionen Dollar, erreicht im Mai 2014 bei Phillips in New York.

(fest/auktionen.ch)