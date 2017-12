Verhaltenes Interesse

Zweite Christie's-Auktion ohne Rekorde

publiziert: Mittwoch, 11. Nov 2015 / 09:39 Uhr

New York - Einen Tag nach einem aufsehenerregenden Rekordverkauf bei Christie's in New York blieb das Interesse an Moderner Kunst am Dienstag verhalten. Das Auktionshaus setzte zwar innerhalb von nicht einmal zwei Stunden knapp 332 Millionen Dollar um, Rekorde gab es aber keine.