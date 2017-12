Kunstauktion

Zwei Warhols für 151,5 Millionen Dollar verkauft

publiziert: Donnerstag, 13. Nov 2014 / 06:31 Uhr

New York - Zwei Warhol-Bilder des deutschen Casino-Betreibers Westspiel haben in New York bei einer Versteigerung insgesamt 151,5 Millionen Dollar (146,2 Mio. Franken) eingebracht. Die Erwartungen sind damit deutlich übertroffen worden: Der Schätzpreis lag bei 60 Millionen Dollar (57,9 Mio. Franken) pro Bild.