Für 56,8 Millionen Franken

Weltgrösster blauer Diamant versteigert

publiziert: Donnerstag, 19. Mai 2016 / 00:15 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 19. Mai 2016 / 00:45 Uhr

Genf - Der weltgrösste blaue Diamant mit dem Qualitätsprädikat «Fancy Vivid Blue» ist in Genf für 56,8 Millionen Franken versteigert worden. Wie das Auktionshaus Christie's am Mittwochabend mitteilte, sei es damit das teuerste jemals in einer Auktion verkaufte Juwel.