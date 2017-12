Watson macht seinen Nobelpreis zu Geld

Das Auktionshaus Christie's in New York hatte mit maximal 3,5 Millionen Dollar für die 23-Karat-Goldmedaille gerechnet. Mehrere Manuskripte und Schriften Watsons, darunter Notizen für seine Nobel-Rede, brachten zudem insgesamt mehr als 600'000 Dollar ein. Der 86-Jährige will einen Teil des Geldes mehreren Universitäten stiften, an denen er studierte und lehrte.Watson wurde 1962 mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt. Die Auszeichnung erhielt er für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA neun Jahre zuvor.

(bert/sda)