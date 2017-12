Vergoldetes Elvis-Piano wird versteigert

«Es ist der wichtigste Flügel aus dem Elvis-Besitz», sagte Auktions-Experte Darren Julien von Julien's Auctions in Beverly Hills am Montag der Nachrichtenagentur dpa.

Bei der Versteigerung am 7. November in Beverly Hills geht es auch um Souvenirs der Beatles. Julien rechnet mit über einer halben Million Dollar für ein Schlagzeugfell von einer Trommel, auf der die Beatles 1964 bei ihrem legendären Auftritt in der New Yorker «Ed Sullivan Show» spielten. Eine Gitarre von John Lennon (1940-1980), die viele Jahre lang verschollen war, wird ebenfalls versteigert.

(fest/sda)