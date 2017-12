Hollywood-Film Auktion

Valentino-Anzug und «Scarface»-Gewehr versteigert

publiziert: Sonntag, 22. Nov 2015 / 19:21 Uhr

Los Angeles - Requisiten aus Hollywood-Filmen sind in Beverly Hills teuer versteigert worden. Ein paillettenbesticktes Matador-Kostüm, das Rudolph Valentino (1895-1926) in «Blut und Sand» von 1922 trug, kam am Freitag für über 51'000 Dollar unter den Hammer.