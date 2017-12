Über 14 Mio. Euro für alten Ferrari

Der schwarze Ferrari 250 California Spider, Baujahr 1961, wurde am Freitag bei einer Auktion wertvoller Oldtimer in Paris angeboten und verkauft. Der Schätzwert hatte zwischen 9,5 und zwölf Millionen Euro gelegen.Der Sportwagen war jahrzehntelang verschollen. Er wurde im vergangenen September auf einem Privatgrundstück in Frankreich wiedergefunden, zusammen mit dutzenden anderen Oldtimern, die der französische Unternehmer und Autonarr Roger Baillon gesammelt hatte.Die 59 Oldtimer legendärer Marken wie Bugatti, Hispano-Suiza, Delahaye und Maserati dieser Baillon-Sammlung wurden am Freitag in Paris versteigert. Prunkstück der Auktion war der Ferrari 250 California Spider, der Delon zwischen 1963 und 1965 gehörte.

(bert/sda)