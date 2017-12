«Tim und Struppi»-Originalcover für 2,5 Millionen Euro verkauft

Das teilte die Galerie Petits Papiers-Huberty-Breyne mit, die den Verkauf am Montag organisierte. Demnach erfolgte der Verkauf an einen nicht genannten Sammler am Sonntag, dem letzten Tag der diesjährigen Kunst- und Antiquitätenmesse Brafa in der belgischen Hauptstadt.

Bei dem von Hergé signierten und mit schwarzer Tinte gezeichneten Original handelt es sich laut der Galerie um eins von lediglich fünf Exemplaren in Händen von Privatsammlern. Die übrigen Originale sind im Besitz der Stiftung, die das Werk des berühmten frankobelgischen Comiczeichners Hergé seit dessen Tod 1983 hütet.

Das Bild, das Tim mit seinem treuen Gefährten Struppi staunend vor einem riesigen Pilz auf einem Meteoriten im Ozean zeigt, war vor etwa zwei Jahrzehnten vom bisherigen Besitzer für rund 500'000 Francs gekauft worden, was rund 76'000 Euro entspricht.

Bei dem Comic «Der geheimnisvolle Stern» handelt es sich um das zehnte Abenteuer von «Tim und Struppi». Auf dem Kunstmarkt wurden Comics zuletzt zu immer höheren Preisen gehandelt. So zahlte ein Sammler im vergangenen Mai 2,65 Millionen Euro für das von Hergé gezeichnete original Vorsatzblatt der zwischen 1937 und 1958 veröffentlichten «Tim und Struppi»-Comics.

Seit dem Erscheinen des ersten Bandes «Tim im Lande der Sowjets» 1930 wurden weltweit rund 230 Millionen Exemplare der Comics verkauft.

(fest/sda)