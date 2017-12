Seltene Delikatesse

Sotheby's versteigert «grössten weissen Trüffel der Welt»

publiziert: Freitag, 5. Dez 2014 / 07:27 Uhr

Das Sotheby's in New York City.

New York - Ein Leckerbissen von Millionenwert: Sotheby's versteigert am Samstag in New York den «grössten weissen Trüffel der Welt». Die seltene Delikatesse wiege 1,89 Kilogramm, teilte das Auktionshaus am späten Donnerstag mit. Die Kostbarkeit sei erst vergangene Woche im italienischen Umbrien entdeckt worden.