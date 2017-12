Höchstpreis für «Föhn»

Skulptur von Hans Erni für 66'700 Franken verkauft

publiziert: Donnerstag, 18. Jun 2015 / 18:24 Uhr

Luzern - Für ein Werk des im März verstorbenen Schweizer Künstlers Hans Erni ist bei einer Auktion am Donnerstag in Luzern ein neuer Höchstpreis gezahlt worden. Die Bronze-Skulptur «Föhn» wurde für total 66'700 Franken an einen Schweizer Privatsammler verkauft.