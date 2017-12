Millionenauktion

Shirley Temples Diamantring wird versteigert

publiziert: Freitag, 18. Mrz 2016 / 07:15 Uhr / aktualisiert: Freitag, 18. Mrz 2016 / 10:17 Uhr

New York - Gut zwei Jahre nach dem Tod der US-Schauspielerin Shirley Temple soll eines ihrer Lieblingsschmuckstücke versteigert werden. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag bekanntgab, kommt am 19. April in New York ein seltener dunkelblauer Diamantring unter den Hammer.