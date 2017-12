Auktion

Rothko-Gemälde erzielen über 72 Mio. Fr.

publiziert: Dienstag, 11. Nov 2014 / 16:46 Uhr

New York - Mehr als 75 Millionen Dollar (72 Millionen Franken) haben zwei Bilder des abstrakten Malers Mark Rothko bei einer Auktion in New York gebracht. Für «Untitled», ein hochformatiges Gemälde mit blauen Farbfeldern, wurden laut Auktionshaus Sotheby's 39,9 Millionen Dollar (38,4 Mio. Franken) erzielt.