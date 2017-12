Ringo-Starr-Schlagzeug für über zwei Millionen Franken versteigert

Nach Mitteilung des Auktionshauses Julien's hatte Starr mit dem legendären «Ludwig Oyster Black Pearl»- Schlagzeugset Hits wie «She Loves You», «All My Loving» und «I Want to Hold Your Hand» aufgenommen.

Eine Gitarre «Modell Rickenbacker» von 1964, die John Lennon später seinem Bandkollegen schenkte, kam für über 900'000 Franken unter den Hammer. Eine wertvolle Uhr fand für knapp 180'000 Franken einen neuen Besitzer, ein antiker Onyx-Ring brachte 100'000 Franken, ein schwarzer Anzug von Starr 50'000 Franken.

Bei der dreitägigen Auktion in Beverly Hills sollten mehr als 800 Gegenstände auf dem Besitz von Starr und seiner Frau Barbara Bach versteigert werden. Ein Teil des Erlöses soll nach Angaben des Auktionshauses in eine gemeinnützige Stiftung des Paares fliessen.

(pep/sda)