Rekord-Diamant in Genf versteigert

Neuer Besitzer sei ein privater Sammler in Hongkong, wie das Auktionshaus auf Twitter mitteilte.Der Erlös blieb zwar unter der zuvor abgegeben Höchstschätzung. Nach Angaben von Sotheby's wurde für den «Blue Moon» dennoch der höchste Preis pro Karat erzielt, der jemals für einen Edelstein dieser Art gezahlt wurde. Der Nettopreis - ohne Kaufprämie für das Auktionshaus - belief sich auf 43,2 Millionen Franken.Das Schmuckstück wurde aus einem Rohdiamanten von 29,62 Karat gefertigt, der im Januar 2014 in Südafrika entdeckt worden war. Der Stein wurde in New York in sechs Monate dauernden Arbeitsgängen bearbeitet und poliert.Das Prädikat «Fancy Vivid Blue», das diesem Edelstein zuerkannt wurde, gilt als die seltenste und gefragteste Farbausprägung bei blauen Diamanten. Der «Blue Moon» ist zudem laut Sotheby's der grösste Stein mit diesem seltenen Blau, der je versteigert wurde. Er sei zudem von grösster Reinheit.

(bert/sda)