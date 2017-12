1,8 Millionen Dollar

Pistolen von Simón Bolívar versteigert

publiziert: Donnerstag, 14. Apr 2016 / 14:55 Uhr

New York - Zwei Pistolen des lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolívar haben am Mittwoch bei Christie's in New York für 1,8 Millionen Dollar ihren Besitzer gewechselt. Die Waffen wurden von der königlichen Waffenschmiede in Versailles gefertigt.