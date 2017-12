Pelé versteigert seine Memorabilien

Der dreifache Weltmeister lässt durch Julien's Auctions vom 7. bis 9. Juni in London rund 2000 Artikel versteigern, unter anderem eine 1970 nach dem dritten WM-Titel speziell für ihn angefertigte Kopie des WM-Pokals, im weiteren seine drei WM-Medaillen, Leibchen und den Ball, mit dem er sein 1000. Tor erzielte.

Der 75-jährige Brasilianer, der eine Hüftoperation hinter sich hat, vermachte einen grossen Teil seiner Sammlung der Stadt Santos. Er will nun Fans und Sammlern die Möglichkeit geben, ein Stück seiner Geschichte zu besitzen. Einen Teil des Erlöses will er dem Kinderspital in Curitiba spenden.

