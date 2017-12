Aufzeichnungen über Grundlagen der Mathematik

Notizbuch von Mathe-Genie Turing für eine Million Dollar versteigert

publiziert: Dienstag, 14. Apr 2015 / 12:20 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 14. Apr 2015 / 15:24 Uhr

New York - Ein lange verschollenes Notizbuch des britischen Mathematikers und Code-Knackers Alan Turing ist in New York für mehr als eine Million Dollar versteigert worden. Es enthält Aufzeichnungen über Grundlagen der Mathematik und der Computerwissenschaft.