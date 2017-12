Winnetou-Fans aufgepasst!

Nachlass vom Leinwand-Indianer wird versteigert

publiziert: Mittwoch, 4. Nov 2015 / 15:32 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 4. Nov 2015 / 20:23 Uhr

Berlin/Paris - Als «Winnetou»-Darsteller Pierre Brice im Juni mit 86 Jahren starb, waren seine Fans tief betroffen. Am kommenden Wochenende wird der persönliche Nachlass von Pierre Louis Baron de Bris, so sein eigentlicher Name, in einer «Vermächtnis-Auktion» versteigert.