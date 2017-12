Müder Struppi für über halbe Million Euro versteigert

Letztlich ging sie bei der Versteigerung am Sonntagabend im Auktionshaus Millon in Brüssel für 539'880 Euro an den neuen Besitzer. Dieser gab sein Gebot telefonisch ab und blieb anonym.

Die ersteigerte Zeichnung von Hergé stammt aus dem Jahr 1939 und zeigt einen müden Hund Struppi. Zeitgleich wurden am Sonntag in Brüssel und Paris zahlreiche Comic-Werke verschiedener Zeichner versteigert. Sie brachten zusammen nach Angaben der Organisatoren 1,89 Millionen Euro ein.

(jbo/sda)