Christie's und Sotheby's

Milliardenergebnisse nach Herbstauktion

publiziert: Samstag, 14. Nov 2015 / 17:05 Uhr

New York - Bei den New Yorker Herbstauktionen haben Sotheby's und Christie's jeweils mehr als eine Milliarde Dollar umgesetzt. Christie's meldete am Samstag, in etwas mehr als einer Woche Kunst im Werte von 1,1 Milliarden Dollar verkauft zu haben.