Versteigerung bei Christie's

Mark Rothkos Bild «No.10» erzielt Rekordpreis

publiziert: Donnerstag, 14. Mai 2015 / 09:53 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 14. Mai 2015 / 11:30 Uhr

New York - Mark Rothkos Bild «No.10» hat bei der Marathonversteigerung beim Auktionshaus Christie's in New York einen Rekordpreis erzielt. Das Bild wurde für 81.9 Millionen Dollar verkauft - für das Zweifache des Schätzwerts.