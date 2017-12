Auktion

Löwenkostüm aus «Zauberer von Oz» für 3 Millionen versteigert

publiziert: Mittwoch, 26. Nov 2014 / 09:22 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 26. Nov 2014 / 11:06 Uhr

New York - Das Löwenkostüm aus dem Film «Der Zauberer von Oz» hat für knapp 3,1 Millionen Dollar seinen Besitzer gewechselt. Das teilte das Auktionshaus Bonhams am Dienstagabend in New York mit.