Knallbunte Snoopy-Hütten für guten Zweck

Promis wie Tennisstar Andy Murray (28), Schauspieler Jack Black (46) und Ex-Spice-Girl Melanie Brown alias Mel B (40) haben die Häuschen gestaltet, die am Samstag in einer Londoner Einkaufsstrasse standen und nun online versteigert werden. Der Erlös kommt Hilfsorganisationen wie Save the Children zugute.

Ganz billig sind die Hütten nicht zu kriegen, das Einstiegsgebot liegt bei 500 Pfund - mehr als 770 Franken. In der Deutschschweiz läuft «Die Peanuts - Der Film» am 23. Dezember im Kino an.

(bg/sda)