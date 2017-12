Kleid aus «The Wizard of Oz» für 1,5 Millionen Dollar versteigert

Das teuerste Kinderkleid der Filmgeschichte

publiziert: Dienstag, 24. Nov 2015 / 14:31 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 24. Nov 2015 / 15:02 Uhr

New York - Es ist das teuerste Kinderkleid der Filmgeschichte: Ein Schürzenkleidchen, das Judy Garland im Filmklassiker «The Wizard of Oz» (Der Zauberer von Oz) getragen hatte, ist in New York für 1,5 Millionen Dollar versteigert worden.