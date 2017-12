Klavier von Elvis Presley versteigert

Es könne durchaus auch 700'000 Dollar erzielen, zeigte sich das Auktionshaus Julian's Auctions am Montag optimistisch. Nach dem Tod der Mutter von Elvis hatte dessen Ehefrau Priscilla das Klavier zum ersten Hochzeitstag des Paares mit Blattgold verzieren lassen.

«Es ist das wichtigste Klavier, das Elvis jemals hatte», sagte Auktionshaus-Chef Darren Julian. Derzeit steht das Instrument den Angaben zufolge in einem Museum in Nashville im Bundesstaat Tennessee. Es gehört einem privaten Sammler, der es im November in Los Angeles versteigern lässt.

(nir/sda)