Auktionen

Klavier aus «Casablanca» für 3,4 Millionen Dollar versteigert

publiziert: Dienstag, 25. Nov 2014 / 06:34 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 25. Nov 2014 / 07:56 Uhr

New York - Das berühmte Piano aus dem Nachtclub in dem Filmklassiker «Casablanca» ist für 3,4 Millionen Dollar in New York versteigert worden. Der Startpreis für das in den 1920er Jahren hergestellte bemalte Klavier lag bei 1,6 Millionen Dollar.