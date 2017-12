Noch teurer als «Roots»

Kahlos «Dos desnudos en el bosque» setzt neue Masstäbe

publiziert: Freitag, 13. Mai 2016 / 10:29 Uhr

New York - In New York ist ein Bild der mexikanischen Malerin Frida Kahlo zum Rekordpreis von acht Millionen Dollar versteigert worden. Das Gemälde «Dos desnudos en el bosque» aus dem Jahr 1939 zeigt zwei nackte Frauen, die in einem Wald auf der Wiese sitzen.