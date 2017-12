Hodler-Bild für 1,7 Millionen Franken versteigert

Für eine grosse Überraschung sorgte auch das frühe Ölgemälde «Rotes Haus - Roter Januar» von Ernst Ludwig Kirchner, wie die Galerie Kornfeld am Samstag mitteilte. Zwei Saalbieter und ein Telefonbieter boten das Gemälde auf über das Doppelte der Schätzung hoch. Der Telefonbieter erhielt schliesslich den Zuschlag für 1,7 Millionen Franken.

Ebenfalls deutlich mehr als die Schätzung löste Franz Marcs Temperablatt «Pferde auf der Weide. I». Ein Bieter im Saal zahlte 960'000 Franken, die Schätzung lag bei 450'000.

Auch Schweizer Kunst war beliebt, wie es weiter heisst. So fanden an der Hauptauktion am Freitag sämtliche Ölgemälde von Cuno Amiet, Frank Buchser, Augusto Giacometti, Giovanni Giacometti und Ferdinand Hodler neue Besitzerinnen und Besitzer.

Hohe Zuschläge gab es auch für Zeichnungen von Käthe Kollwitz. Der bisher unbekannte Abzug von Francisco de Goyas «Landschaft mit Bäumen, Felsen und Gebäuden» wurde für 260'000 Franken an das Metropolitan Museum of Art in New York verkauft.

(asu/sda)