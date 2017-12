Hitler-Skulptur für 17,2 Mio. Dollar versteigert

Für ein Werk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan sei dies ein Rekord, teilte das Auktionshaus Christie's mit.

Die etwa einen Meter grosse Skulptur aus Wachs, Polyesterharz und Menschenhaar sieht von hinten aus wie ein knieender Junge. Dass es sich in Wirklichkeit um den Nazi-Diktator in grauem Anzug handelt, erschliesst sich erst bei der Ansicht von vorne.



Für Aufsehen gesorgt

Die Plastik aus dem Jahr 2001 gehörte zu einer Auktionsreihe mit dem Namen «Bound to Fail». Wer sie ersteigert hat, wurde nicht bekannt.

Cattelan (55) gilt in der Kunstwelt als Provokateur. Die Skulptur hatte in den vergangenen Jahren in Europa für Proteste gesorgt - so etwa Ende 2012, als sie in einem Hauseingang im ehemaligen Warschauer Ghetto gezeigt worden war.

Der italienische Künstler hat auch mit anderen Werken Aufsehen erregt, etwa mit einer Wachsfigur, die einen vom Meteoriten erschlagenen Papst Johannes Paul II. zeigt.

