Kunstauktion

Gustav Klimts «Gertrud Löw» für 25 Millionen Pfund versteigert

publiziert: Donnerstag, 25. Jun 2015 / 00:34 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 25. Jun 2015 / 01:12 Uhr

London - Das Auktionshaus Sotheby's hat am Mittwoch in London impressionistische Kunst im Wert von mehr als 179 Millionen Pfund (262 Mio. Fr.) versteigert. Gustav Klimts «Bildnis Gertrud Löw» ging als teuerstes Werk für 24,8 Millionen Pfund an einen neuen Eigentümer.