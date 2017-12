Grösster Rohdiamant der Welt wird versteigert

Bis Sonntag soll der Rohdiamant mit dem Namen «Lesedi La Rona» in New York ausgestellt werden und dann nach einer Zwischenstation in der Diamantenhändler-Stadt Antwerpen vom 18. bis 28. Juni in London gezeigt werden. Er war vor neun Monaten im südafrikanischen Botswana in einer Mine des Unternehmens Lucara gefunden worden.

Der Stein hat ein Gewicht von 1109 Karat. «Es ist der grösste Diamant, der in den vergangenen mehr als hundert Jahren entdeckt worden war», erklärte der Chef der Schmuck-Abteilung von Sotheby's, David Bennett, bei der Vorstellung des Steins.



«Cullinan» hält Rekord

Am gleichen Tag wie der «Lesedi la Rona» wurde in Botswana der drittgrösste Diamant der Welt mit einem Gewicht von 830 Karat entdeckt, wie Lucara-Chef William Lamb berichtete.

Den Rekord des grössten jemals entdeckten Diamanten hält mit 3016,75 Karat weiterhin der legendäre «Cullinan». Der 1905 in Südafrika gefundene Diamant wurde aber nicht in einem Stück gelassen, sondern zu neun Diamanten für die britischen Kronjuwelen geschliffen. Auch der «Lesedi la Rona» könnte nach seiner Versteigerung zu mehreren Schmuckstücken umgearbeitet werden oder als Glanzstück einer privaten Sammlung in seiner jetzigen Form belassen werden.

(bg/sda)