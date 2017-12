Rekordsumme erzielt

Gitarre von John Lennon für 2,4 Millionen Dollar versteigert

publiziert: Sonntag, 8. Nov 2015 / 10:54 Uhr

John Lennon hatte die Gitarre 1962 erworben und darauf Hits wie «Love Me Do», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand», «All My Loving» und «This Boy» gespielt.