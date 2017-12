Grosse Auktionen

Giacometti-Skulptur und Picasso-Bild brechen Weltrekord

publiziert: Dienstag, 12. Mai 2015 / 06:34 Uhr

New York - Bei einer Auktion in New York hat ein Kunstwerk von Alberto Giacometti für 141,3 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Teurer wurde noch keine Skulptur versteigert. Auch ein Gemälde von Pablo Picasso wurde zum teuersten je versteigerten Bild der Welt.