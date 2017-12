Kunstauktion

Giacometti-Plastik für über 100 Mio. Dollar versteigert

publiziert: Mittwoch, 5. Nov 2014 / 06:10 Uhr

New York - Die Plastik «Chariot» des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti hat am Dienstagabend in New York für fast 101 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Das 1952 beendete Kunstwerk wurde bei Sotheby's im Rahmen der Herbstauktion versteigert.