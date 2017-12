Film-Andenken von Sylvester Stallone versteigert

Ein Paar seidene Boxershorts mit rot-weissen Streifen aus dem Film «Rocky IV» aus dem Jahr 1985, die Stallone in seiner Rolle als Rocky Balboa trug, wurde für mehr als 57'000 Dollar verkauft.Wie das Auktionshaus Heritage Auctions am Sonntag mitteilte, fand ein seidener Boxermantel - von Stallone bei den «Rocky IV»-Dreharbeiten im Ring benutzt - für über 27'000 Dollar einen Abnehmer. Ein Paar Boxer-Schuhe, die Schauspieler Carl Weathers in einem «Rocky»-Film in seiner Rolle als Apollo Creed (1976) trug, kam für gut 17'000 Dollar unter den Hammer.

(bert/sda)