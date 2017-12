Zum zweiten Mal versteigert

Fast 400'000 Dollar für Stuhl von Harry-Potter-Autorin geboten

publiziert: Donnerstag, 7. Apr 2016 / 06:19 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 7. Apr 2016 / 11:03 Uhr

New York - Der Stuhl, auf dem die Erfolgsautorin J.K. Rowling die beiden ersten Harry-Potter-Bände schrieb, ist in New York für 394'000 Dollar versteigert worden. Der erzielte Preis lag damit fast 14 Mal so hoch wie bei bei seiner vorherigen Versteigerung im Jahr 2009.