Privatbieter aus ganz Europa

Ernst Ludwig Kirchner der Star bei Christie's in Zürich

publiziert: Dienstag, 8. Dez 2015 / 22:23 Uhr

Bern - Ein Bild von Ernst Ludwig Kirchner hat in der Auktion von Christie's am Dienstagabend in Zürich den besten Preis erzielt: 1,38 Millionen Franken für «Stafelalp mit Amselfluh» von 1918. Der 32. Art Swiss Art Sale erzielte einen Gesamterlös von 3,621 Millionen Franken.