40 Jahre alter Gebrauchtwagen

Elvis' Tourbus für 263'000 Dollar versteigert

publiziert: Sonntag, 17. Mai 2015 / 19:20 Uhr / aktualisiert: Sonntag, 17. Mai 2015 / 20:27 Uhr

New York - Ein fast 40 Jahre alter Gebrauchtwagen kann einiges wert sein - wenn der Vorbesitzer Elvis Presley heisst. Der Tourbus des 1977 gestorbenen «King of Rock and Roll» ist jetzt in Los Angeles für 263'000 Dollar versteigert worden.