Makelloser Edelstein

Diamant für mehr als 22 Mio. Dollar versteigert

publiziert: Mittwoch, 22. Apr 2015 / 07:36 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 22. Apr 2015 / 10:27 Uhr

New York - Ein einzelner Diamant ist in New York für mehr als 22,1 Millionen Dollar versteigert worden. Der weissliche Edelstein von der Grösse eines Tauben-Eis mit 100,2 Karat sei aussergewöhnlich makellos, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag (Ortszeit) mit.