Bieter aus Asien erhält Zuschlag

Diamant «Unique Pink» bringt fast 31 Mio. Franken ein

publiziert: Dienstag, 17. Mai 2016 / 23:48 Uhr / aktualisiert: Mittwoch, 18. Mai 2016 / 00:23 Uhr

Bern - Ein seltener pinker Diamant ist am Dienstag in Genf für 30,8 Millionen Franken versteigert worden. Der birnenförmige Stein, der in einen Ring eingearbeitet ist, ging nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's an einen asiatischen Sammler, der per Telefon bot.