Auktionshändler erzielt fast eine Million Dollar

Boxhandschuhe von Ali und Liston versteigert

publiziert: Sonntag, 22. Feb 2015 / 11:49 Uhr

«Ali hatte den Austragungsort in Lewiston in Maine zum 30. Jahrestag besucht und seine Handschuhe signiert und Listons dann gleich mit.»

New York - Für fast eine Million Dollar sind die Handschuhe aus einem der legendärsten Kämpfe der Boxgeschichte versteigert worden. Die Handschuhe des Duells zwischen Muhammad Ali und Sonny Liston brachten am Samstagabend in New York, 50 Jahre nach dem Kampf, 956'000 Dollar.