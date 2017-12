«Blue Moon Diamond» kommt unter den Hammer

Das Schmuckstück Namen «Blue Moon Diamond» entstammt einem blauen Rohdiamanten von 29,62 Karat, der im Januar 2014 in einer Mine in Südafrika entdeckt worden war. Der Stein wurde anschliessend in New York behauen und poliert. Diese minutiöse und komplexe Arbeit dauerte über sechs Monate, wie Sotheby's am Donnerstag präzisierte.

Die Farbe «Fancy Vivid Blue» gilt als die seltenste und gefragteste Farbe bei blauen Diamanten. Der «Blue Moon» gilt als der grösste Stein mit diesem seltenen Blau, der je versteigert wurde, wie Sotheby's schreibt. Ausserdem sei er von unvergleichlicher Reinheit.

(bg/sda)