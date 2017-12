Bis zu den Anfängen der Marke

Aussergewöhnliche Swatch-Uhren werden versteigert

publiziert: Freitag, 2. Okt 2015 / 19:50 Uhr

Genf - Eine aussergewöhnliche Sammlung von Swatch-Uhren wird am 10. November in Genf versteigert, wie Sotheby's am Freitag ankündigte. Die Uhren erzählen bildhaft von den Anfängen der Marke, kreiert sind sie von zwei berühmten Designern.