70,5 Millionen Dollar für «Untitled»

Auktionsrekord für Cy Twombly bei Sotheby's

publiziert: Donnerstag, 12. Nov 2015 / 07:35 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 12. Nov 2015 / 08:40 Uhr

New York - Zum Ende der Herbstauktionen in New York ist der Auktionsrekord für ein Werk von Cy Twombly gefallen. Sein Werk «Untitled» von 1968 ging am Mittwochabend (Ortszeit) in New York für 70,5 Millionen Dollar weg.