DNA-Entdecker Watson spendabel

Auktion: Wer will einen Nobelpreis?

publiziert: Mittwoch, 26. Nov 2014 / 09:59 Uhr

New York - Einer der bekanntesten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts trennt sich von seinem Nobelpreis - und das Auktionshaus erhofft sich 3,5 Millionen Dollar (3,4 Millionen Franken): James D. Watson (86), einer der Entdecker der DNA, will im Dezember seinem Nobelpreis bei Christie's in New York versteigern lassen.