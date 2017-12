Rekordpreis für Hippie-Song-Manuskript

«American Pie»-Manuskript für 1,2 Mio. Dollar versteigert

publiziert: Dienstag, 7. Apr 2015 / 22:29 Uhr

New York - Das Manuskript des Hit-Songs «American Pie» hat bei einer Auktion in New York rund 1,2 Millionen Dollar eingebracht. Das sei der dritthöchste Preis, den jemals ein US-Musikmanuskript bei einer Auktion erzielt habe, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit.