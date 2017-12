30 Mio. Franken für «Millennium Jewel 4»

Dabei handelt es sich um die seltenste und gefragteste Farbausprägung bei blauen Diamanten. Der Kaufpreis von mehr als 248 Millionen Hongkong-Dollar bei einer Sotheby's-Auktion am Dienstag (Ortszeit) war demnach der höchste, der bisher bei einer Versteigerung in Asien für einen Edelstein bezahlt wurde. Nach Medienberichten gab der anonyme Käufer sein Gebot per Telefon ab.

Der «Millennium Jewel» gehörte zu den Zielen eines spektakulären Raubversuchs in London im Jahr 2000. Verbrecher hatten sich mit einem Schaufellader Zugang zum Millennium Dome verschafft, einer gigantischen zeltförmigen Ausstellungshalle. Die Polizei bekam einen Tipp aus der Unterwelt und vereitelte nach eigenen Angaben den «grössten Raub der Welt».

Erst im vergangenen November wechselte in Genf ein blauer Diamant für den Rekordpreis von 48,6 Millionen Franken den Besitzer. Der 12,03 Karat schwere «Blue Moon» aus einer südafrikanischen Mine wurde von einem privaten Sammler in Hongkong erworben - Medienberichten zufolge für seine siebenjährige Tochter. Auch dem «Blue Moon» war das Prädikat «Fancy Vivid Blue» zuerkannt worden.

(jz/sda)